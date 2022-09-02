أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، تعرض أنظمتها الإلكترونية لهجوم مجهول الجهة؛ ما أثر على خدماتها المقدمة للجمهور.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن وزيرة الصحة مي الكيلة شكّلت لجنة لإدارة الملفات المهمة والطارئة في الإدارات التي تأثرت بالهجوم الإلكتروني، وذلك بشكل ورقي إلى حين انتهاء الأزمة.

معلومات المرضى آمنة:

كما قال مدير عام تكنولوجيا المعلومات في وزارة الصحة علي الحلو في تصريحات إعلامية: إن جميع معلومات المرضى والمراجعين آمنة ولم تتعرض لأذى.

وأضاف: “إن الطواقم المختصة في وزارتي الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والجهات الرسمية المعنية تتابع الموضوع لمنع تكراره، وستعود الأمور إلى طبيعتها قريبًا جدًّا”.

لجنة تحقيق:

يذكر أن رئيس الوزراء محمد أشتية قد شكل لجنة تحقيق بالخصوص برئاسة وزارة الداخلية، بناء على طلب وزيرة الصحة للوقوف على حيثيات الموضوع.

وقدمت الوزارة اعتذارًا للجمهور عن هذا الإرباك الخارج عن إرادتها، فيما أكدت أن جميع خدماتها الإلكترونية وما يتصل بها ستعود قريبًا، ويجري العمل مع جهات الاختصاص لتحديد مصدر الهجوم.