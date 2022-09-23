هدايا في مطار البحرين للسعوديين

مطار البحرين الدولي يحتفي بالأشقاء السعوديين المسافرين القادمين عبر مطار البحرين الدولي الى مملكة البحرين الدولي#هي_لنا_دار #اليوم_الوطني_السعودي #اليوم_الوطني_السعودي_92



BIA celebrated the KSA’s 92nd National Day by welcoming Saudi passengers arriving to Bahrain pic.twitter.com/aStXVXN7Jk — Bahrain Airport (@BahrainAirport) September 23, 2022

هدايا تذكارية:

شارك مطار البحرين الدولي اليوم، الجمعة، المواطنين السعوديين القادمين لمملكة البحرين فرحتهم باليوم الوطني الـ 92.وقدم موظفو المطار – الذين توشحوا بعلم المملكة العربية السعودية – الهدايا التذكارية للقادمين من المملكة. كما قدمت إحدى الفرق الشعبية أهازيج وطنية من خلال العرضة ابتهاجًا بهذه المناسبة الغالية.