هدايا في مطار البحرين للسعوديين

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مطار البحرين الدولي يحتفي بالأشقاء السعوديين المسافرين القادمين عبر مطار البحرين الدولي الى مملكة البحرين الدولي#هي_لنا_دار #اليوم_الوطني_السعودي #اليوم_الوطني_السعودي_92— Bahrain Airport (@BahrainAirport) September 23, 2022
BIA celebrated the KSA’s 92nd National Day by welcoming Saudi passengers arriving to Bahrain pic.twitter.com/aStXVXN7Jk