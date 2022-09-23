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1h

تشكيل المنتخب السعودي ضد الإكوادور
https://www.almowaten.net/?p=4579009

1h

بخيراته الوفيرة، وشموخه الكبير؛ وطننا ماض بنا على مر السنين؛ وزارة البيئة والمياه والزراعة تحتفي بـ #اليوم_الوطني_السعودي_92 .

#هي_لنا_دار92
#صحيفة_المواطن

1h

مشاعر الفرح والسرور تغمر المواطنين والمقيمين في احتفالات #اليوم_الوطني_السعودي
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رصد : @b_srab
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#اليوم_الوطني_السعودي_92 #هي_لنا_دار #صحيفة_المواطن

1h

العلم السعودي رمز الإعجاب في تويتر
https://www.almowaten.net/?p=4579019

1h

الجارديان: نظام الملالي يترنح
https://www.almowaten.net/?p=4578809

1h

أوبريتات وعروض للأطفال بالرياض
https://www.almowaten.net/?p=4578943

1h

غدًا بدء التقديم على وظائف الخارجية
https://www.almowaten.net/?p=4578975

1h

هدايا في مطار البحرين للسعوديين
https://www.almowaten.net/?p=4578909

1h

ورقة رابحة لـ الاتحاد ضد النصر
https://www.almowaten.net/?p=4578921

1h

نفخر بذكرى توحيد وبناء وطننا الغالي
https://www.almowaten.net/?p=4578871

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حصاد اليوم
فرق شعبية تقدم أهازيج وطنية

هدايا في مطار البحرين للسعوديين

2022-09-23 الساعة 7:59
هدايا في مطار البحرين للسعوديين
المواطن - واس

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شارك مطار البحرين الدولي اليوم، الجمعة، المواطنين السعوديين القادمين لمملكة البحرين فرحتهم باليوم الوطني الـ 92.

هدايا تذكارية:

وقدم موظفو المطار – الذين توشحوا بعلم المملكة العربية السعودية – الهدايا التذكارية للقادمين من المملكة. كما قدمت إحدى الفرق الشعبية أهازيج وطنية من خلال العرضة ابتهاجًا بهذه المناسبة الغالية.
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