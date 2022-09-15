يبدو أن أهداف البرازيلي تاليسكا لاعب نادي النصر من ركلات حرة مباشرة تتسبب في هبوط الفرق التي أُحرز فيها الهدف لـ دوري يلو، بعد هدفه الذي سجله في شباك الباطن خلال الشوط الأول من مباراة الفريقين اليوم.

هدددددف!⚽

د29' قذيفة تاليسكا تضيف للنصر ثاني الأهداف 🔥

الباطن 0 × 2 النصر#الباطن_النصر#SSC pic.twitter.com/S69uEqXVfR — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 15, 2022

تاليسكا سجل ركلات حرة في 3 فرق وهبطت !

وقبل مواجهة الباطن، سجل تاليسكا 3 ركلات حرة في الموسم الماضي في أندية ” الحزم والفيصلي والأهلي” وجميعهم هبطوا لـ دوري يلو مع مطلع الموسم الحالي.

جماهير كرة القدم ربطت أن هدفه في شباك الباطن من ركلة حرة، قد يتسبب في هبوط الفريق السماوي لدوري يلو مع نهاية الموسم الحالي.

الباطن يُعاني على مستوى النتائج منذ انطلاق دوري روشن السعودي لـ موسم 2022/2023 حيث لم يفز في أول 3 جولات، وفي طريقه لعدم الفوز في الجولة الرابعة، حيث متأخر أمام النصر بثلاثية دون رد بالشوط الأول.