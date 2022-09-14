نجح البرازيلي كارلوس جونيور في دخول تاريخ نادي الشباب، وذلك بعد أن سجل هدفًا في شباك نادي العدالة في مباراة الفريقين في الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

جونيور أول لاعب أجنبي لـ الشباب يُسجل أهدافًا بأربع جولات متتالية:

وأصبح كارلوس جونيور أول لاعب أجنبي في تاريـخ الليوث، يُحرز أهدافًا في 4 جولات على التوالي.

وسجل جونيور حتى الآن 4 أهدافًا مع الليث أمام كل من “الباطن وأبها والطائي ثم العدالة”.

وفي سياق آخر، يسعى حارس المرمى الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو لمواصلة تألقه مع الليث ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وقيادته لتجاوز عقبة العدالة.

وأشاد حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بتألق الحارس الشبابي، وقال: “كيم سيونج موعود بإنجاز فريد لفريقه إن حافظ على نظافة شباكه للمباراة الرابعة تواليًا في مستهل الدوري”.

وخطف كيم سيونج الأنظار خلال الجولات الثلاث الأولى من دوري روشن السعودي، وقام بـ4 تصديات ناجحة، ليساهم في نظافة شباك الليث للمرة الأولى منذ موسم 2014/ 2015.

وقبل مواجهة اليوم، يتصدر الليث جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، وبفارق الأهداف عن الهلال الوصيف، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة في المركز الـ15 برصيد نقطة واحدة.