توافد جمع غفير من زائري الروضة الشريفة على المكان بانسيابية عالية في الحركة وهدوء واطمئنان، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات التنظيمية.

فيديو | سكنُ وسكينةُ رسول الله.. جمع غفير من أفواج زائري الروضة الشريفة وانسيابية في الحركة بهدوء واطمئنان #الإخبارية pic.twitter.com/g8vovRJ3BL — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 3, 2022

توافد الحشود لزيارة الروضة

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، توافد جمع غفير لزيارة الروضة الشريفة والصلاة فيها، وذلك مع بدء موسم أداء العمرة لشهر صفر لعام 1444هـ.

ويحرص المعتمرون على زيارة المدينة المنورة قبل أو بعد أداء العمرة في مكة المكرمة، من أجل التشرف بالجلوس بالمسجد النبوي الشريف والصلاة في الروضة الشريفة.