وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار الخير على محافظة أضم، بمنطقة مكة المكرمة.

وأظهر المقطع، الذي رصدته صحيفة “المواطن“، هطول أمطار الخير على محافظة أضم، جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس:

وكان المركز الوطني للأرصاد ذكر أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول ومصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، بمشيئة الله.