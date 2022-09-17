وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة وزخات للبرد على وادي نعمان في منطقة مكة المكرمة.

وأظهر مقطع الفيديو، شوارع وادي نعمان بمكة وهي تتساقط عليها الأمطار الغزيرة وسط نشاط للرياح وزخات البرد، كما أظهر آخر سريان وادي نعمان مع هطول الأمطار والسيول.

طقس اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي الرياض والقصيم.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، كما أنه ما تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وأبها والباحة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.