تلقَّت غرفة العمليات بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير خلال شهر أغسطس الماضي ٥٦٤٥ بلاغاً.

وأوضح الهلال الأحمر بعسير أنه خلال الشهر نفسه نقل ٣١٣٩ حالة، وعلاج ١٦٦١ حالة في الموقع، مشيراً إلى أن فرع عسير قدَّم ١٠٤ مبادرات تطوعية، شارك من خلالها ٤٤٢ متطوِّعا عملوا خلال ٥٠٧٣١ ساعة تطوعية، واستفاد من خدماتهم ١٠٥٧٨ مستفيدا.

28 دورة تدريبية:

ونظم الفرع كذلك ٢٨ دورة تدريبية خلال شهر أغسطس استفاد منها ٢٦٤ مستفيدا ومستفيدة، بالإضافة إلى ٥٥ محاضرة توعوية حضرها ١٥٨٨ مستفيدا ومستفيدة.

وأكدت هيئة الهلال الأحمر بعسير أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة بالاتصال على ٩٩٧ أو استخدام تطبيق ( أسعفني)، حيث سيوفر ذلك الجهد والوقت، ويسهم في نقل وتقديم الخدمة الإسعافية بالشكل المطلوب والكامل مع الدقة العالية بتحديد الموقع.