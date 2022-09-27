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ترجيح كفة الإجابة بـ لا

هل القلب يحب اثنين؟ ردود غير متوقعة

2022-09-27 الساعة 6:49
هل القلب يحب اثنين؟ ردود غير متوقعة
المواطن - الرياض

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تباينت ردود الكثير من المغردين على سؤال “هل القلب يحب اثنين”، والذي تصدر تريند موقع “تويتر” خلال الساعات الأخيرة.

ردود غير متوقعة

وعلى الرغم من أن العديد من المغردين رجحوا كفة الإجابة بـ”لا”، إلا أن البعض رد بإجابات واختيارات غير متوقعة، فأجاب حساب على سؤال هل القلب يحب اثنين قائلًا “القلب يحب 20 الدليل قلب الأم كم تحب من أولادها وكيف توزع الحب بينهم”. وأضاف مغرد آخر: “الحب في نفس الوقت لا طبعًا، لكن من الممكن الثاني يعوض مكان الأول”. وأشارت مغردة أخرى “ما الحب إلا للحبيب الأولي”، فيما أوضحت مغردة “طبعا وأكثر إذا الشخص لم يحافظ على مكانته”.

العالم الافتراضي سبب

ولفت حساب آخر على موقع “تويتر”، “على الواقع لا ينفع.. لكن في العالم الافتراضي نعم”. وتابعت أخرى بمقولة “القلب ما يسكنه شخصان واحد ويكفي تعذيبه”. بينما أكدت أخرى أن القلب لا يحب حب روحي حقيقي إلا لواحد فقط، ومن يدعي غير ذلك فهو لم يذق طعم الحب الروحي ولم يعلم عنه شيئًا إطلاقًا ويخلط بين الحب والغريزة.
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