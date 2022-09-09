أكد برنامج إيجار أن تغيير المالك في العقد لا يقتضي دفع رسوم مالية.

وأوضح في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر أن تغيير المالك في شبكة إيجار، لا يستوجب دفع رسوم.

جاء ذلك ردًّا على سؤال أحد المتابعين قال خلاله: “أنا اشتريت للتو عقار مؤجر بعقد ساري لمدة 5 أعوام. علمًا أن العقد حاليًّا باسم المالك القديم؛ تواصلت مع الوسيط العقاري وطلبت منه تغيير اسم المالك في العقد إلى اسمي، الوسيط العقاري طلب مني رسوم توثيق لمدة خمس سنوات؛ سؤالي هو هل يستوجب دفع رسوم لتغيير المالك في شبكة إيجار؟”.

الامتناع عن سداد الفواتير:

وفي وقت سابق؛ كشف برنامج إيجار عن ضوابط فسخ عقد الإيجار من طرف واحد وكذلك الإجراءات التي يجب على المالك القيام بها حال تأخر المستأجر في سداد الفواتير.

وفي رد على سؤال حول الإجراءات التي يجب على المالك القيام بها حال امتناع المستأجر عن سداد الفواتير قال البرنامج: العقد ملزم للطرفين إلا في حال إلغاء العقد بالاتفاق بين الطرفين، وفي حال عدم السداد بالإمكان رفع دعوى في محكمة التنفيذ عن طريق المحكمة العامة.

فسخ عقد الإيجار:

وحول حق المالك في الفسخ حال تأخر المستأجر في دفع القيمة الإيجارية قال البرنامج: لابد من موافقة الطرفين لإنهاء العقد، ولا يمكن إلغاء العقد من طرف واحد إلا في وجود أمر قضائي صادر عن المحكمة.