كشفت المؤسسة العامة للتأمينات عن إمكانية ضم مدد الاشتراك في نظام تبادل المنافع تلقائيًا عند الانتقال بين أنظمة التقاعد العسكري أو المدني إلى نظام التأمينات الاجتماعية.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين كالآتي: هل تُضم مدد الاشتراك تلقائيًا من أحد أنظمة التقاعد المدني أو العسكري لنظام التأمينات؟

وأجابت المؤسسة العامة للتأمينات عبر حسابها بموقع تويتر: لا تضم مدد الاشتراك تلقائيًا، يتطلب التقدم بطلب ضم مدد الخدمة في أنظمة التقاعد المدني أو العسكري لمدد الاشتراك في نظام.