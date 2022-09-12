كشفت المؤسسة العامة للتأمينات عن إمكانية ضم مدد الاشتراك في نظام تبادل المنافع تلقائيًا عند الانتقال بين أنظمة التقاعد العسكري أو المدني إلى نظام التأمينات الاجتماعية.
جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين كالآتي: هل تُضم مدد الاشتراك تلقائيًا من أحد أنظمة التقاعد المدني أو العسكري لنظام التأمينات؟
وأجابت المؤسسة العامة للتأمينات عبر حسابها بموقع تويتر: لا تضم مدد الاشتراك تلقائيًا، يتطلب التقدم بطلب ضم مدد الخدمة في أنظمة التقاعد المدني أو العسكري لمدد الاشتراك في نظام.
ما هو نظام تبادل المنافع؟
ويعد نظام تبادل المنافع أحد الأنظمة التي يعمل بها بهدف تسهيل إجراءات انتقال الموظفين بين القطاعين العام والخاص، ومن بين شروطه أن يتقدم المشترك بطلبه قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير المنتقل إليه، بحيث ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة، وألا يزيد عمر المشترك على 59 عامًا، وألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاشًا، وألا يكون المعاش في النظام السابق قد استحق بسبب العجز.
اترك تعليقاً