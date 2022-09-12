رد حساب المواطن على سؤال أحد المواطنين حول إذا كان يمكنه التسجيل في حساب المواطن إذا كان طالباً جامعياً ويعيش في سكن مستقبل.

وجاء سؤال المواطن عبر صفحة خدمة المستفيدين التابعة لحساب المواطن بموقع تويتر كالآتي: هل يحق للطالب الجامعي التسجيل في حساب المواطن إذا كان بسكن مستقل؟

وكشف حساب المواطن أنه في حال كان المستفيد فرداً مستقلاً فلا بد من ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل (صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري – حكومي – خاص).

وأضاف: “وفي حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق المستند”.

الدعم الإضافي حتى نهاية العام المالي

من ناحية أخرى، أعلن حساب المواطن أن الدعم الإضافي للمستفيدين متاح تقديمه حتى نهاية العام المالي الحالي، خلال رد خدمة المستفيدين التابعة لحساب المواطن على سؤال أحد المواطنين حول موعد انتهاء الدعم الإضافي.