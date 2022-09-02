أوضح المتحدث باسم وزارة السياحة ثامر السديري الموقف بشأن إمكانية دخول المقيم في دول الخليج للمملكة بالتأشيرة السياحية.

فيزا سياحية:

وقال السديري في مداخلة إلى قناة الإخبارية إنه يسمح للمقيم في دول الخليج الدخول إلى المملكة بالفيزا السياحية إذا كان لديه إقامة دائمة في دول مجلس التعاون، أو إذا كان مقيمًا بدول “الشينغن”.

لائحة تأشيرة الزيارة بغرض السياحة:

وأعلنت وزارة السياحة يوم أمس الخميس إجراء تعديلات على لائحة تأشيرة الزيارة بغرض السياحة، شملت توسيع الفئات المؤهلة وتوفير مزيد من الخيارات للراغبين بزيارة المملكة لغرض السياحة.