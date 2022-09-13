وجهت هندية اتهامات لزوجها بسرقة إحدى كليتيها وبيعها في السوق السوداء، بعد أن عجزت أسرتها عن دفع المهر البالغ 2000 روبية.

تفاصيل الواقعة

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قالت رانجيتا كوندو، إن زوجها براسانت كوندو، من بنجلادش كان يقيم في قريتها كمهاجر غير شرعي وسرق إحدى كليتيها وباعها قبل 4 سنوات.

وأضافت أنها عرفت بفعلة زوجها بمحض الصدفة، بعد أن زارت طبيبًا بعد أن أصابها ألمٌ في بطنها، وكشفت صور الأشعة أن لديها كلية واحدة فقط.

ولفتت إلى أن الواقعة تعود إلى عام 2018؛ حيث نقلها زوجها إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية لإزالة حصوات الكلى، لكنه رتب لإزالة إحدى كليتيها، وبيعها في السوق السوداء، وبعد أن بحثت عن المشتري علمت أنه من قرية مجاورة لها.

التشاجر بسبب المهر

ويعد الوقت الذي وقع فيه الحادث سرقة كلية الزوجة 2018، كان الزوجان يتشاجران حول قضايا متعلقة بالمهر، وقرر الزوج سرقة وبيع كلية رانجيتا للحصول على المال المدين به.

لكن الشرطة اعتقلت الزوج، وزوج أختها، بتهمة التآمر لسرقة كليتها وبيعها دون موافقتها باستخدام وثائق مزورة.