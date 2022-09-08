في موقف بطولي، استطاعت أم هندية إنقاذ طفلها البالغ من العمر 15 شهرا، من براثن نمر يُعتقد أنه ضل طريقه من محمية باندهافجار.

تفاصيل الحادثة

وحسب ما نقلته شبكة “سكاي نيوز عربية”، اخترقت مخالب النمر رئتي آرشانا شودهاري، البالغة من العمر 25 عامًا، بينما كانت تقاومه لمدة دقيقتين كاملتين.

لكن السيدة التي تعيش مع عائلتها في قرية روهانيا القريبة من محمية للنمور في منطقة أوماريا، تمكنت من إنقاذ طفلها الرضيع من بين فكي النمر في اللحظة الأخيرة بعدما كان يهم بعضه، وخرجا معا على قيد الحياة.

وفي تفاصيل الحادثة، ضغط النمر على الطفل وحاول غرس فكيه في رقبته أثناء وقوفه مع والدته في أحد الحقول.

وتمكنت آرشانا بصراخها من جمع القرويين القريبين في المنطقة لضرب النمر باستخدام العصي.

إصابة الأم خطيرة

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن الجراح المدني الدكتور ميشثي روهيلا، أن الأم والطفل نُقلا بعد ذلك إلى وحدة العناية المركزة وحُقنا بحقن ضد داء الكلب.

وقال طبيب لـ”بي بي سي” الهندية إن الجروح التي أصابت جسد الطفل ليست خطيرة، لكن جراح الأم خطيرة، حيث أصيبت بثقب في الرئة وجروح عميقة في جسدها، بينما تم علاج الصبي من إصابات في الرأس.

وقال المسؤول الحكومي، سانجيف سريفاستافا، إن الجهود تبذل لضمان عدم هروب المزيد من النمور من المحمية.