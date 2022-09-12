تبدأ شركة أبل الأمريكية في إصدار نظام التشغيل iOS 16 على هواتف آيفون الأحدث بداية من مساء اليوم، حيث خصصت الشركة النظام الجديد لعدد معين فقط من هواتفها الذكية، وهي الهواتف الحديثة فقط، حيث لن يدعم iOS 16 أيًّا من هواتف آيفون القديمة.

وبحسب موقع 9to5Mac فإن أبل ستوفر بعض ميزات iOS 16 فقط لهواتف آيفون التي تعمل بمعالج من نوع A12 Bionic أو أحدث، كما لن تكون جميع الميزات متاحة لهواتف آيفون الأقدم، بالإضافة إلى أن هناك ميزات معينة لن تحصل عليها هواتف سوى هواتف iPhone 13 وiPhone 14 فقط.

هواتف محددة فقط:

وأكدت أبل أن هذه الهواتف فقط، هي التي ستدعم نظام التشغيل الجديد iOS 16 وهي iPhone XR وiPhone XS وiPhone 11 وiPhone 11 Pro وiPhone SE (الجيل الثاني) وiPhone 12 وiPhone 12 Pro وiPhone 13،iPhone 13 Pro وiPhone SE (الجيل الثالث).

مزايا عديدة:

وستحصل هذه الهواتف على عدد من الميزات منها ميزة النص المباشر في مقاطع الفيديو: حيث أصبح النص تفاعليًّا في إطارات الفيديو المتوقفة مؤقتًا، بحيث يمكنك استخدام وظائف مثل النسخ واللصق والبحث والترجمة، حيث تعمل هذه الميزة في الصور، والمظهر السريع، ومتصفح سفاري، والتطبيقات الأخرى.

ومن ضمن هذه الميزات البحث عن الصور في المزيد من التطبيقات، حيث أنه مع نظام التشغيل iOS 16، يستخدم Spotlight معلومات من الصور في الرسائل والملاحظات والملفات لتمكين البحث عن طريق المواقع أو الأشخاص أو المشاهد أو حتى الأشياء الموجودة في الصور.

وأضافت أبل تغييرات كبيرة على تطبيق iMessage الخاص بها، بما في ذلك خيارات لتحرير الرسائل وإلغاء الإرسال ووضع علامة على سلاسل الرسائل غير المقروءة.