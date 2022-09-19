غادر هوجو لوريس حارس مرمى منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، معسكر منتخب بلاده بسبب الإصابة، وذلك خلال فترة التوقف الدولية الحالية.

إصابتان في منتخب فرنسا

وكشف الحساب الرسمي للمنتخب الفرنسي عبر “تويتر” أن لوريس حارس مرمى توتنهام الإنجليزي غادر معسكر منتخب الديوك بسبب إصابة في الفخذ، وسيشارك بدلًا منه الحارس ألبان لافون حارس مرمى نادي نانت الفرنسي.

كذلك سيحل المدافع الفرنسي لوكاس ديني بديلًا لـ ثيو هيرنانديز مدافع نادي ميلان الإيطالي في تشكيلة الديوك، حيث يُعاني ثيو من إصابة عضلية.

يذكر أن هوجو لوريس كان فاز مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018 في روسيا، كما فاز بلقب كأس دوري الأمم الأوروبية مع منتخب الديوك على حساب المنتخب الإسباني قبل سنة من الآن.

مجموعة منتخب الديوك في مونديال قطر

منتخب فرنسا متواجد في المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم في قطر حيث يلعب مع منتخبات ” أستراليا وتونس والدنمارك”.