كشف الهولندي لويس فان خال المدير الفني لـ منتخب هولندا الأول لكرة القدم عن أن ممفيس ديباي لاعب برشلونة الإسباني، سيغيب عن مواجهة منتخب بلاده للمنتخب البلجيكي في بطولة دوري الأمم الأوروبية بسبب الإصابة.

إصابة ديباي مؤلمة

وقال فان خال بعد فوز المنتخب الهولندي على منتخب بولندا: ” ديباي لن يشارك أمام بلجيكا، إصابته أمر صعب، وتبديل فرينكي دي يونج كان احترازيًا، كان يشعر بشد في عضلاته ولهذا أخرجته، لكنه أخبرني أنه يتوقع اللعب ضد بلجيكا”.

بولندا ضد هولندا

المنتخب الهولندي بادر بتسجيل الهدف الأول بالدقيقة الـ14 عبر اللاعب كودي جاكيو.

وانتهى الشوط الأول بتفوق منتخب هولندا بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح ستيفن بيرجوين في إحراز الهدف الثاني للمنتخب الهولندي بالدقيقة الـ60.

وشهدت الدقيقة 50 إصابة ممفيس ديباي بعدما تعرض لشد عضلي في هجمة مرتدة للمنتخب الهولندي.

وأصبح رصيد المنتخب الهولندي بعد لقاء بولندا 13 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد المنتخب البولندي عند 4 نقاط بالمركز الثالث.

سيواجه منتخب هولندا جاره منتخب بلجيكا مساء بعد غد الأحد في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.