وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تحويل مكتب إدارة مشاريع محافظة جدة -المنشأ بالبند (ثالثًا) من الأمر السامي رقم (22305) وتاريخ 5 / 4 / 1441هـ، إلى هيئة باسم هيئة تطوير محافظة جدة.

رئاسة ولي العهد

كما أقر المجلس تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو وزير الثقافة، وصاحب السمو محافظ جدة، ووزير التجارة، ومعالي وزير السياحة، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة، والمهندس/ إبراهيم بن محمد السلطان، وأمين محافظة جدة.

هيئة تطوير جدة

ويعكس تحويل مكتب إدارة مشاريع محافظة جدة إلى هيئة تطوير، اهتمام خادم الحرمين وسمو ولي العهد بجميع مدن ومناطق المملكة، كما أن الهيئة الجديدة برئاسة سمو ولي العهد سوف تعظم العوائد الاقتصادية في المحافظة وتدعم التوسع في خلق الفرص الوظيفية كما تدعم تحقيق أهداف رؤية 2030 لجذب الاستثمارات ورفع جودة الحياة.