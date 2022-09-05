أكدت هيئة تقويم التعليم أن مستوى المؤهل، لا يؤثر على مستوى الرخصة المهنية، بالنسبة للخريج المرشح للتوظيف.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر: “لا يؤثر مستوى المؤهل من بكالوريوس فأعلى في مستوى الرخصة بالنسبة للخريج المرشح للتوظيف، حيث يمنح الجميع رخصة معلم ممارس، وينصح بإضافة الشهادة المطلوبة للوظيفة بعد الاستفسار من جهة التوظيف”.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المتابعين قال خلاله: “هل يمكن لطالب خريج من البكالوريوس عن بُعد تفسير وعلوم قرآن أن يقدم على الرخصة المهنية علماً بأنه موظف عسكري؟”.

وأضاف: “الآن يملك شهادتين: بكالوريوس تفسير وعلوم القرآن عن بعد، وماستر التوجيه والإصلاح الأسري عند التقديم على الرخصة المهنية أيهما يختار الماستر أو البكالوريوس؟”.

شروط التحصين

وفيما يتعلق بشروط التحصين لدخول اختبارات الرخصة المهنية، قالت: “بناءً على التحديثات الصادرة من الجهات المعنية بخصوص رفع الإجراءات الاحترازية؛ فإنه لا يلزمك إظهار الحالة الصحية في تطبيق توكلنا، كما لا يلزمك لبس الكمامة للدخول لمقرات الاختبارات”.