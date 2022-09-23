هيرفي رينارد غاضب من التحكيم

هيرفي رينارد غاضب:

أظهر المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لـ منتخب السعودية الأول لكرة القدم، غضبًا شديدًا مع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الإكوادور الودية.والتقطت عدسات الكاميرا المدرب رينارد وهو يصرخ غاضبًا تجاه الحكم الرابع في مباراة الإكوادور. وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين. وشهد الشوط الأول ضغطًا هجوميًّا من منتخب الإكوادور، وسط تألق مميز من الحارس محمد العويس، حيث تصدى لأكثر من كرة من قبل لاعبي الإكوادور. ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين. ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية وديًّا يوم الثلاثاء المقبل في اللقاء الثاني بفترة التوقف الدولية في سبتمبر الجاري. ويتواجد الأخضر بالمجموعة الثالثة في مونديال قطر مع منتخبات “بولندا، الأرجنتين، المكسيك”.