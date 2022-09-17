عادة ما يجري تطبيق “واتساب” المملوك لشركة “ميتا”، تحديثات وتطوير للخدمات به حتى يحافظ على ريادته في هذا المجال.

استطلاعات للرأي

وذكرت تقارير إخبارية أن “واتساب” يعمل على إتاحة الفرصة أمام المستخدمين لإجراء استطلاعات للرأي في غرف الدردشة.

اختبار في الإصدار التجريبي

وحسب موقع “WABetaInfo”، الذي يتابع أخبار واتساب، فلم يجر بعد إصدار هذه الميزة إلى المستخدمين رسميًا، لكن يجري اختبارها حاليًا في الإصدار التجريبي.

وسيتمكن الأعضاء ضمن إطار مجموعات الدردشة الجماعية في “واتساب” من المشاركة في استطلاعات للرأي فقط.

تفاصيل شكل الاستطلاع

ويمكن لكاتب الاستطلاع إضافة ما يصل لـ 12 خيارًا للإجابة، علمًا أن هذا الرقم قد يتغير قبل إصدار الاستطلاع بشكل رسمي.

واستخدام هذه الميزة، بحسب ما رُصد في الإصدار التجريبي، سيكون على التطبيق نفسه، حيث سيجد المستخدم الأسئلة والخيارات، ولن يكون بحاجة إلى الانتقال إلى صفحة جديدة.

ميزة خاصة للباحثين

ويساعد هذا الإجراء الباحثين ومؤسسات الأعمال في إجراء البحوث والاستطلاع بطريقة سهلة وميسرة على العينات المطلوبة، علما بأن مجموعة “واتساب” الواحدة يمكن أن تضم حتى 512 شخصًا.

وقال موقع “WABetaInfo” إنه حصل على “لقطة شاشة” تظهر أنه عندما يهم المستخدم بكتابة رسالة جديدة سيظهر خيار (Poll) إلى جانب الخيارات المعتادة مثل الصور والوثائق.

ويحاول “واتساب” عن طريق هذه الميزة أن ينافس “تلغرام” و”تويتر” اللذين أضافا هذه الميزة من سنوات.