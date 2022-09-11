كشف الخبير التقني عبدالله السبيعي، أن تطبيق المراسلة الفورية واتساب، يختبر ميزة المجتمعات على نسخة البيتا لنظام التشغيل iOS في مكان الكاميرا.

اختبار مع نقل الكاميرا لأعلى:

وأوضح السبيعي، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن مع اختبار هذه الميزة في مكان الكاميرا، سيتم نقل الأخيرة إلى الأعلى.

ويعمل تطبيق واتساب دائمًا على إصدار تحديثات جديدة بشكل شبه منتظم؛ بهدف سهولة التعامل عليه من قبل المستخدمين.

حل لاستعادة أيقونة الكاميرا:

وفي أحدث تحديث، ورد في وقت سابق، أن تطبيق الدردشة المملوك لشركة “ميتا”، يقوم باستحداث وضع رمز اختصار الكاميرا مرة أخرى داخل الواجهة الأساسية للتطبيق.

وكان الواتساب أزال الرمز في التحديث التجريبي السابق، لاستيعاب علامة تبويب المجتمعات، مما يجبر المستخدمين على اتباع المسار الأطول للوصول إلى الكاميرا داخل التطبيق.

وحسب تقرير، فيبحث واتساب عن حل لاستعادة أيقونة الكاميرا، ومن المحتمل أن يتم دفع أيقونة الكاميرا التي ظهرت مسبقًا أمام علامة تبويب الدردشات، بجوار زر البحث.

وسيؤدي النقر على أيقونة الكاميرا إلى فتح الكاميرا مباشرة داخل التطبيق.