تطبيق واتساب هو أحد أكثر التطبيقات استخدامًا على نطاق واسع بين المستخدمين على جميع أنظمة التشغيل الأساسية الثلاثة بما في ذلك آندرويد و iOS و Desktop، ويعمل القائمون عليه حاليًا على تطوير الميزات الأكثر طلبًا.

تحديثات واتساب القادمة

ويضيف واتساب باستمرار مميزات لجعل تجربة المستخدم أفضل وأكثر سهولة، وهذه أبرز التحديثات القادمة منها.

1- استرداد الرسائل المحذوفة

قريبًا سيمكنك استرداد الرسائل المحذوفة إذا كنت قد اخترت الحذف من أجلي، وسيكون لديك بضع ثوانٍ للتراجع عن حذف الرسالة واستردادها، وتُتاح أولًا هذه الميزة لمستخدمي iOS فقط وتتوسع بعد ذلك لتشمل مستخدمي آندرويد.

2- إنشاء استطلاعات الرأي

بمساعدة هذه الميزة، سيتمكن المشاركون في المجموعة من مشاركة استطلاعات الرأي مع الأعضاء الآخرين، ويمكن إضافة حتى 12 خيارًا تقريبًا.

3- إخفاء الحالة على الإنترنت

ستساعدك هذه الميزة في إدارة من يمكنه رؤيتك على الإنترنت وفقًا لتحديث الخصوصية الجديد من التطبيق، وستتُاح أولًا لمستخدمي الآندرويد قبل تعميمها للجميع.

4- استيراد نسخة احتياطية

بمساعدة هذه الميزة، يمكنك الآن استيراد الدردشات والوسائط الحديثة، وهو ما يساعدك على عمل نسخة احتياطية للمحادثات والوسائط المهمة.

5- تعديل الرسائل

ينافس واتساب نظيره Telegram في هذه الميزة، حيث بات يمكنك استخدام ميزة تحرير النص المرسل، وهو ما يساعد في تعديل الرسالة المكتوبة بشكل خاطئ.