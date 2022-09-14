حذر تطبيق واتساب بعض مستخدمي أجهزة الآيفون من أنه سيقطع الخدمات عنهم قريبًا، مؤكدًا على أنه يجب تحديث الهواتف إذا أرادوا الاستمرار في استخدام WhatsApp.

سيعمل تطبيق المراسلة الشهير على منع أي شخص لا يزال يستخدم الإصدارات القديمة من نظام التشغيل iOS الشهر المقبل.

وبحسب صحيفة The Sun البريطانية، فإنه بعد 24 أكتوبر، سيتوقف تطبيق المراسلة الأشهر، واتساب، عن العمل تمامًا على أجهزة آيفون التي تعمل بنظام التشغيل iOS 10 أو iOS 11.

وحتى يستمر المستخدمون في الاستمتاع بخدمات التطبيق، فإنه يجب تحديث نظام التشغيل إلى iOS 12 كحد أدنى، لذلك إذا كنت تستخدم إصدارًا أقدم، فقد ترغب في التحديث.

واتساب يودع هذه الأجهزة

ولحسن الحظ، تتوافق جميع طرازات iPhone الحديثة مع نظام التشغيل iOS 12، حتى iPhone 5S و iPhone 6 و iPhone 6S، لكن بالنسبة لأجهزة مثل iPhone 5 و iPhone 5C واللذين لا يزال يستخدمهما الملايين من الأشخاص، فهذا يعني النهاية لهم فيما يخص واتساب.

وفي الوقت نفسه، فإن هواتف آيفون 6 و6 إس لا تدعمها آبل بتحديثات أمنية، لذا فإن استخدامها يفتح عليك باب المتسللين، ومن الأفضل دائمًا استخدام أحدث إصدار من iOS لأنه لا يأتي مع أحدث الميزات فحسب، بل سيظل أكثر أمانًا.

إطلاق iOS 16

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه آبل مؤخرًا أحدث إصدار من نظام التشغيل الخاص بها، iOS 16.