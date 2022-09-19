وثق مصور سعودي أجواء الربيع في وادي بيضان في مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة بالرغم من حرارة الصيف الشديدة خلال هذه الأيام.
ربيع 🌿 في شدة الصيف 🌞
وادي بيضان جنوب غرب #مهد_الذهب
بمـنطقة #المدينة_المنورة يلـبس حـلته
الخضراء بعد الأمطار والخـيرات 🍀🌱
من توثيقي يوم أمس 🚁 pic.twitter.com/XzUH2da0RG
— أسامه الحربي (@osamafilm) September 18, 2022
ونشر المصور أسامه الحربي مقطع فيديو على تويتر يوضح اكتساء الأرض باللون الأخضر في وادي بيضان وعلق عليه بالقول:” وادي بيضان جنوب غرب مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة يلبس حلته الخضراء بعد الأمطار والخيرات “
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