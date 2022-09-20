أطلقت وكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم بوابتها العملية (هنا)، المتخصصة في نشر الأبحاث والدراسات والأخبار العلمية، إسهاماً من “واس” في إبراز الحراك العلمي في المملكة.

منصة مميزة:

وخصصت “واس” هذه المنصة العلمية الأولى من نوعها على مستوى المملكة انطلاقاً من دورها الإعلامي المؤثر على المستويين المحلي والدولي في وقتٍ تخطو فيه نحو مواءمة مخرجاتها مع التطورات التي تشهدها المملكة على مختلف الصعد سياسياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً ورياضياً، والتوسع في محتوى رسائلها الإخبارية وفق إستراتيجية تطويرية عمدت إلى إدراج عدد من التخصصات الحيوية ضمن نطاق تغطياتها ومنها الجانب العلمي الذي تتقاسم مجالاته العديد من المؤسسات الأكاديمية والمراكز المتخصصة في المملكة بهدف تسليط الضوء على الجهود القائمة ونتاج مخرجات البحث العلمي الذي يشكل عنصراً رئيساً في رؤية المملكة 2030 بغية التحوُّل إلى الاقتصاد المعرفي.

بوابة مستقلة:

وأكد رئيس وكالة الأنباء السعودية فهد بن حسن آل عقران أن إطلاق بوابة مستقلة بالجانب العلمي يأتي مواكبة للحراك الذي تشهده مراكز الأبحاث والجامعات المتخصصة في هذا الجانب سعياً من “واس” الى فتح نافذة إعلامية على مجالات البحث العلمي وتقديمها بقالب إخباري يثري حصيلة الجمهور في أنواع المعارف والعلوم المتخصصة.

وأضاف آل عقران أن هذه البوابة تهدف إلى التنوع في اهتمامات وتخصصات “واس” لتشمل جوانب علمية وبحثية متخصصة خاصة مع توسع البرامج والأدوار للمؤسسات الأكاديمية والبحثية في المملكة واقترانها بواقع التنمية والخطط المستقبلية، مشيراً إلى أن “واس” استقطبت عدداً من المتخصصين في النشر العلمي، وتسعى من خلال شراكاتها مع المؤسسات المحلية والدولية إلى نشر هذه الأبحاث على نطاق أوسع، الأمر الذي يعكس الحراك والتطور العلمي السعودي.

وتعد جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست” الشريك العلمي الأول مع بوابة “واس” العلمية، حيث ستتيح هذه المنصة مساحة لنشر الأبحاث والدراسات التي تزخر بها الجامعة وإبراز الدور العلمي والمعرفي التي تضطلع به، فضلاً عن ريادتها في أبحاث الطاقة والمياه والغذاء والبيئة، وإسهامها البارز بمجالات الاقتصاد الدائري للكربون والبيئة (الشعب المرجانية) والذكاء الاصطناعي وسعيها الدائم إلى الابتكار والبحث والتطوير.

ريادة كاوست:

من جانبها أكدت النائب والمشارك الأعلى لرئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الدكتورة نجاح يوسف عشري، حرص ” كاوست” بوصفها مؤسسة أكاديمية عالمية على إيصال رسالتها العلمية التي تميزت بريادتها في عدة مجالات حيوية، وخدمة منظومة البحث والتطوير والابتكار ، وتحفيز النشأ، وتعريف المجتمع بدور العلوم والتقنية في خدمة الأمم، وذلك من خلال الشراكة الإعلامية مع وكالة الأنباء السعودية بما تمتلكه من رصيد مهني وخبرة طويلة، ومصدر رسمي تعتمد عليه وسائل الإعلام المختلفة والجمهور من خلال موقعها الإلكتروني وحساباتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت الدكتورة نجاح عشري:” إن توجه “واس” بتخصيص منصة علمية يترجم مدى اهتمامها بمضامين رسالتها الإعلامية وتنوعها، فضلاً عن النهوض بدور الإعلام في خدمة البحث العلمي والابتكار.