أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على إيران؛ على خلفية محاولة الأخيرة شن هجوم إلكتروني على ألبانيا خلال يوليو الماضي.

وقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات على وزارة المخابرات والأمن الإيرانية ووزيرها بناء على اتهامات بصلتهم بهجوم إلكتروني على ألبانيا، فضلًا عن الضلوع في أنشطة اختراق إلكتروني عبر الإنترنت ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

وألقت واشنطن، باللوم أيضًا على طهران في الهجوم، واعدة باتخاذ المزيد من الإجراءات لمحاسبة إيران على الأفعال التي تهدد أمن دولة حليفة للولايات المتحدة، بحسب تعبيرها.

قطع العلاقات بين ألبانيا وطهران:

وتتزامن العقوبات الأمريكية مع قرار السلطات في ألبانيا قطع العلاقة مع إيران وإمهال الدبلوماسيين الإيرانيين 24 مهلة للخروج من البلاد.

وقال رئيس الوزراء، الألباني إيدي راما: إن الهجوم الإلكتروني الإيراني هدد بشل الخدمات العامة ومحو الأنظمة الرقمية واختراق سجلات الدولة وسرقة المراسلات الإلكترونية الداخلية الحكومية، وإثارة الفوضى والانفلات الأمني في البلاد.

تنديد طهران بالقرار:

وبدورها أعربت طهران عن تنديدها بشدة بقرار تيرانا قطع العلاقات الدبلوماسية، واصفة مبررات ألبانيا بأنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

يذكر أن العلاقات الإيرانية الألبانية تشوبها حالة من التوتر منذ عام 2014، بعد استقبال ألبانيا حوالى 3000 عضو من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في المنفى، استقر بهم المقام في مخيم بالقرب من دوريس.