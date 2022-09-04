سردت نادية آل جار الله، والدة الطالب أسامة الغامدي، تفاصيل إصابة نجلها بكسر بالجمجمة، بعد سقوطه على رأسه مدفوعًا من قبل زميله في إحدى المدارس.

طالب يكسر جمجمة زميله..

والدة الطالب المُصاب: ولدي مُسالم، والطفل المعتدي واضح انه متأثر بالألعاب الالكترونية #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/jzNnhswFEv — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 4, 2022

تفاصيل الواقعة:

وقالت والدة الطالب المصاب في مداخلة إلى برنامج يا هلا المذاع على روتانا خليجية: إن ولدها مسالم، ويبدو أن زميله المعتدي عليه متأثر بالألعاب الإلكترونية.

إصابة في الدماغ:

وتابعت: سال دم ابني من أنفه بعد اعتداء زميله (عريف الصف) عليه؛ حيث طلب أسامة الذهاب إلى دورة المياه، بينما طرحه زميله أرضًا بطريقة مشابهة لحركات المصارعة؛ فأصيب في الدماغ، وتلقيت اتصالًا يوم الثلاثاء الماضي من مدرسة ابني وطلب مسؤولوها حضوري إليها لسفر والد الطفل، وحضرت لأفاجأ بابني معزولًا في غرفة، وبعدها نقلت أسامة إلى مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز بسيارتي، وبعد الكشف عليه، تم نقله إلى مستشفى الشميسي.