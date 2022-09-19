أكد متحدث الضمان الصحي، ناصر الجهني، أن وثيقة التأمين الجديدة تغطي كل الأمراض النفسية، وتم رفع الحد من 15 ألفًا إلى 50 ألف ريال.

متحدث مجلس الضمان الصحي: الحالات الطارئة والحالات التي تحتاج تنويم لا تحتاج موافقات طبية مسبقة ويتم علاج المستفيدين من التأمين الصحي مباشرة @SaudiCHI_SPOX@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/5bDJi1jeWu — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 19, 2022

الجراحات والسمنة:

وأضاف الجهني، في تصريحات إلى برنامج يا هلا المذاع على روتانا خليجية، أن جميع العمليات الجراحية للمشاكل البصرية الوظيفية مغطاة في وثيقة التأمين الجديدة، إضافة إلى جميع جراحات السمنة.

طلب الموافقة:

وتابع أنه يجب رفع طلب الموافقة خلال 15 دقيقة من زيارة المريض للطبيب، ويجب على شركة التأمين الرد خلال 60 دقيقة كحد أقصى، لافتًا إلى أن الحالات الطارئة والحالات التي تحتاج تنويمًا لا تحتاج موافقات طبية مسبقة، ويتم علاج المستفيدين من التأمين الصحي مباشرة.