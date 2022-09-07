عثرت السلطات الأمريكية على وثيقة تصف الدفاعات العسكرية لـ”دولة أخرى”، بما في ذلك قدراتها النووية، وذلك أثناء مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا خلال أغسطس الماضي.

وحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، لم تحدد الصحيفة التي استشهدت بمصادر مطلعة متحدثين عن الدولة الأخرى التي ورد ذكرها في الوثيقة، لكن لم يتم الحديث عن هويتها أو الإشارة إلى ما إذا كانت صديقة أو معادية للولايات المتحدة.

ولم يرد ممثلو ترامب ووزارة العدل حتى الآن على طلبات من وكالة “رويترز” للتعليق.

11 ألف وثيقة

وعثر مكتب التحقيقات الاتحادي على أكثر من 11 ألف وثيقة وصورة حكومية، خلال المداهمة التي جرت في 8 أغسطس لمنزل ترامب في مارالاجو، وفقا لسجلات المحكمة.

وحسب تقرير “واشنطن بوست”، فإن بعض الوثائق التي عثر عليها توضح بالتفصيل عمليات أمريكية بالغة السرية تتطلب تصاريح خاصة، وليس مجرد تصريح سري للغاية.

وثائق مقيدة

ولفتت الصحيفة إلى أن بعض الوثائق مقيدة، لدرجة أنه حتى بعض كبار مسؤولي الأمن القومي في إدارة الرئيس جو بايدن لم يصرح لهم بمراجعتها.