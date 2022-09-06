نظمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة في الإدارة العامة للتدريب الأهلي بحضور المهتمين وأصحاب المصلحة ورشة عمل:” الفرص الاستثمارية الحالية والمستقبلية في مجال التدريب بقطاع الأعمال بالمملكة”.

وتهدف الورشة إلى البحث في مجال توسّع منشآت التدريب الأهلية في العديد من المجالات الفنية والتخصصية الدقيقة لتغطية الاحتياج الحالي والمستقبلي من الكوادر الوطنية المؤهلة بما يحقق المستهدفات الوطنية لبرامج التحول ورؤية المملكة 2030 .

الفرص الاستثمارية

وناقش المشاركون بأعمال الورشة العديد من الفرص الاستثمارية للتدريب الأهلي في المملكة وربطها باحتياجات المشاريع الاستثمارية الكبرى من الموارد البشرية في مختلف التخصصات ودعم الاختصاصات النوعية لتحقيق متطلبات التنمية وبما يُسهم في تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية على الوظائف التي يحتاجها سوق العمل على المدى الحالي والمستقبلي.

قطاع الاستثمار

كما جرى التعرف على عناصر القوة والفرص المتاحة لدى قطاع الاستثمار في مجال التدريب الأهلي بقطاع الأعمال بالمملكة وكيفية تعزيزها وإبرازها ، كما تم حصر أبرز التحديات الداخلية والخارجية التي

تواجه قطاع الاستثمار في مجال التدريب الأهلي بالمملكة، ومناقشة كيفية معالجتها والحد من تأثيراتها.

وقال نائب المحافظ المساعد لسياسات التدريب والجودة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس عبد الرحمن المرواني :” إن المؤسسة ووفق رؤية قيادتنا الحكيمة تعمل بشكل دائم على دعم التوجه لتوسيع نطاق الاستثمار في مجال التدريب الأهلي وتمكين منشآت التدريب الأهلية لتقديم برامج نوعية تسهم في تأهيل الكوادر الوطنية لسد احتياج قطاع الأعمال وتحقيق الانتشار الواسع الذي يخدم كافة مدن ومحافظات المملكة”.