ألزمت المحكمة الرياضية الدولية، نادي النصر بدفع 6 ملايين يورو للاعبه البرازيلي السابق جوليانو كمستحقات متأخرة لم تُسدد له.

وقال القانوني الرياضي أحمد الشيخي عبر حسابه في “تويتر” : “كما انفردنا سابقًا، محكمة كاس تُبلغ كل الأطراف بقرارها النهائي وتحكم برفض استئناف النصر بقضية جوليانو، حيث أيدت قرار الفيفا”.

وأصبح أصفر الرياض ملزمًا بدفع 6 ملايين و 12 ألف يورو لـ جوليانو بحسب ما ذكره الإعلامي بندر العتيبي.

النصر ملزم بالدفع !

وفي حال لم يلتزم أصفر الرياض بقرار الفيفا وكأس، قد يؤدي ذلك لفرض عقوبات على الفريق العاصمي مثل خصم النقاط ومنعه من تسجيل الصفقات الجديدة.

ولعب جوليانو في صفوف أصفر الرياض خلال الفترة من 2018 إلى 2020 ثم انتقل بعدها لنادي إسطنبول باشاك شهير التركي.