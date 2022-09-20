تتلقى وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، طلبات التقديم على 58 وظيفة لكلا الجنسين من المرتبة الخامسة حتى الثامنة، وذلك عبر منصة التوظيف “جدارة+”.

شغل 58 وظيفة

وأعلنت وزارة التجارة في وقت سابق، عن فتح باب التقديم لشغل (58) وظيفة للجنسين (إدارية، تقنية، هندسية، مالية، قانونية) من المرتبة (الخامسة) حتى (الثامنة)، حيث من المقرر أن ينتهي التقديم يوم السبت المقبل الموافق 24 سبتمبر.

ما هي الوظائف المطلوبة؟

والوظائف المطلوبة هي (باحث قانوني مساعد، باحث تخطيط مساعد، أخصائي إدارة مشاريع مساعد، مراقب تجاري، باحث قانوني مساعد، باحث تخطيط مساعد، محاسب مساعد، مراجع، أخصائي ذكاء أعمال مساعد، أخصائي أمن معلومات، أخصائي ذكاء أعمال، مطور برامج، أخصائي تقنية معلومات مساعد، محلل نظم، فني دعم، باحث اقتصادي مساعد، محاسب مساعد، أخصائي علاقات عامة، باحث تطوير إداري، مأمور علاقات عامة، أخصائي إدارة مخاطر، باحث تطوير إداري مساعد، مهندس معماري، باحث تجاري، ومهندس مدني).

خطوات التقديم:

1- الدخول على موقع نظام جدارة الإلكتروني على منصة مسار بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

2- الضغط على زر تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني.

3- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم إدخال رمز التحقق.

4- الضغط على الإطلاع على الفرص الوظيفية في جدارة +.

5- من القائمة في الأعلى يتم اختيار (تسجيل الدخول عبر نفاذ الوطني).

6- اختيار من القائمة اليمني جدارة +.

7- ثم اختيار كلمة الباحثين عن عمل.

8- الاطلاع على الإعلانات والوظائف المتاحة لدى وزارة التجارة والتقديم عليها والتأكد من اعتماد طلب التقديم.