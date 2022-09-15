أعلنت وزارة التعليم إتاحة التقديم على 23 فرصة قيادية لوظائف (مساعد مدير التعليم) للرجال والنساء في مناطق متعددة من إدارات التعليم عبر منصة قادة المستقبل؛ تعزيزًا للاستثمار في الكوادر البشرية، وتمكين القدرات القيادية لمنسوبيها، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
– عدد 23 فرصة قيادية.
المسمى الوظيفي:
– مساعد مدير التعليم.
الفئة المستهدفة:
– متاحة لمنسوبي التعليم في مناطق متعددة من إدارات التعليم عبر منصة قـادة المستقبل.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الخميس بتاريخ 1444/02/19هـ الموافق 2022/09/15م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/02/26هـ الموافق 2022/09/22م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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