أعلنت وزارة التعليم إتاحة التقديم على 23 فرصة قيادية لوظائف (مساعد مدير التعليم) للرجال والنساء في مناطق متعددة من إدارات التعليم عبر منصة قادة المستقبل؛ تعزيزًا للاستثمار في الكوادر البشرية، وتمكين القدرات القيادية لمنسوبيها، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.