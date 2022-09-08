أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إجراءات أداء العمرة من 49 دولة، وذلك لأداء العمرة بكل يسر وسهولة.

الجنسيات المؤهلة

وقالت وزارة الحج والعمرة في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”، إنه لأداء العمرة بكل يسر وسهولة بإمكان الأشخاص من هذه الدول الحصول على التأشيرة الإلكترونية أو عند الوصول لمطارات المملكة الدولية.

وأوضحت الوزارة أن الجنسيات المؤهلة: من أوروبا: (المملكة المتحدة ـ دول الاتحاد الأوروبي)، أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة الأمريكية ـ كندا)، أوقيانوسيا (استراليا ـ نيوزيلاند)، وآسيا (هونج كونج ـ كوريا الجنوبية ـ اليابان ـ سنغافورة ـ ماليزيا ـ كازاخستان ـ بورناي).

شروط إجراء العمرة

وحول الشروط لإجراء العمرة، أوضحت أنها تتمثل في الآتي:

ـ ألا تقل الفئة العمرية للمعتمرين عن 18 عاما بدون مرافق.

ـ صلاحية جواز السفر لا تقل عن 6 أشهر.

ـ جواز صحي يثبت الخلو من الأمراض المعدية.