أعلنت وزارة الدفاع عن طرح 3569 وظيفة شاغرة للرجال والنساء للعمل بالمنشآت التابعة للإدارة العامة للخدمات الصحية في مختلف مناطق المملكة (الشمالية، الوسطى، الشرقية، الغربية، الجنوبية) .