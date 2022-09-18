أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية فتح باب القبول والتسجيل (رجال / نساء) عن برنامج (فني رعاية مرضى) المنتهي بالتوظيف 2022م، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

ما هو برنامج فني رعاية المرضى؟

– يؤهل برنامج فني رعاية المرضى خريجي هذا البرنامج للعمل كمساعدين مستقلين لأخصائي التمريض من خلال تزويدهم بالمهارات الأساسية اللازمة لرعاية المرضى في مختلف مرافق الرعاية الصحية، سواء مراجعي العيادات الخارجية أو المرضى المنومين.

من هو فني رعاية المرضى؟

– يساهم فني رعاية المرضى في مساعدة أخصائي التمريض في تقديم الرعاية الصحية للمرضى وإعداد الأدوات والآلات المطلوبة للفحوصات السريرية، وتدوين كافة البيانات الشخصية والحيوية للمرضى في السجلات اليدوية والمحوسبة.

شروط الالتحاق بالبرنامج:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- ليس على رأس العمل

3- درجة البكالوريوس في التخصصات التالية (أحياء، أحياء دقيقة، تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، كيمياء حيوية).

4- شهادة لغة انجليزية لأحد الاختبارات أدناه:

– آيلتس (IELTS) 3.5.

– كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) 52.

5- أي شروط أخرى تضعها جهة التوظيف.

المستندات المطلوبة للقبول:

– شهادة البكالوريوس (موضحاً فيها رقم الهوية) ومعادلتها من وزارة التعليم والسجل الأكاديمي موضحاً فيه المعدل التراكمي في حال كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة.

– السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.

– صورة من أصل شهادة اللغة الإنجليزية لأحد الاختبارات المعتمدة والموضحة أعلاه.

– في حال كانت الشهادة والسجل الأكاديمي لا يحتويان على رقم الهوية، الرجاء إرفاق ما يثبت حصول المتقدم على الشهادة المرفقة من الجهة المانحة للشهادة أو وزارة التعليم موضحاً فيه رقم هوية صاحب الشهادة.

ملاحظة:

– يجب على المتقدم إرفاق جميع المستندات المطلوبة عند التقديم على البرنامج وأن تكون جميع البيانات واضحة وسيتم استبعاد من لم يرفق ذلك.

آلية فرز وترشيح الطلبات:

أولا: يتم فرز طلبات المتقدمين بناء على مفاضلة درجة اللغة الإنجليزية.

ثانياً: يتم النظر إلى المعدل التراكمي في حال تساوت درجات اللغة الإنجليزية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 1444/02/22هـ الموافق 2022/09/18م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/03/10هـ الموافق 2022/10/06م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا