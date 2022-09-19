أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، “النشرة الشهرية للصناعة والتعدين” لشهر يوليو 2022 م؛ لتسليط الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات التي ترصد حركة قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، وتبرز حجم التغيرات التي يشهدها القطاعان على مستوى الاستثمارات الجديدة والقائمة، ومعدلات التغيير في حجم الفرص الوظيفية.

إجمالي عدد المصانع

واستعرضت النشرة، حجم الاستثمارات الإجمالية في القطاع الصناعي حتى شهر يوليو الماضي الذي بلغ تريليوناً و 367 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي عدد المصانع 10,685 مصنعًا، كما أشارت النشرة إلى عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع التي بلغت 2,099 رخصة بواقع 1,342 رخصة محاجر مواد البناء، و534 رخصة استكشاف، و167 رخصة استغلال، وأخيرًا 32 رخصة استطلاع و24 رخصة فائض خامات معدنية.

عدد التراخيص الجديدة

وأوضحت النشرة، أن عدد التراخيص الصناعية الجديدة التي أصدرتها الوزارة منذ يناير عام 2022م وحتى نهاية شهر يوليو بلغت 531، بحجم استثمارات يبلغ 14 مليار ريال، فيما بدأ 743 مصنعًا عمليات الإنتاج خلال الفترة نفسها باستثمارات تصل إلى 20 مليار ريال، كما وفر القطاع الصناعي خلال الفترة نفسها أكثر من 26 ألف وظيفة.

يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر “النشرة الشهرية للصناعة والتعدين”؛ لإبراز التغير الإيجابي الذي يشهده القطاعان، ولتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

ويمكن الاطلاع على النشرة من خلال الرابط: https://mim.gov.sa/newsletters .