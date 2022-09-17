أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة في عدة مدن لحملة الدبلوم فما فوق.

واشترطت وزارة الطاقة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وفق الشروط والمؤهلات الوظيفية التالية.

المسمى الوظيفي: مراقب ميداني المدن (الرياض، تبوك، القصيم، أبها). الوصف الوظيفي: يدعم تنفيذ أنشطة الرقابة الميدانية وجولات التفتيش لضمان امتثال المرخص لهم على النحو المنصوص عليه في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.