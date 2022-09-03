أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة في عدة مدن لحملة الدبلوم فما فوق، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وفق الشروط والمؤهلات الوظيفية التالية:

المسمى الوظيفي: مراقب ميداني المدن (الرياض، تبوك، القصيم) الوصف الوظيفي يدعم تنفيذ أنشطة الرقابة الميدانية وجولات التفتيش لضمان امتثال المرخص لهم على النحو المنصوص عليه في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.