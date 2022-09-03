أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة في عدة مدن لحملة الدبلوم فما فوق، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وفق الشروط والمؤهلات الوظيفية التالية:
المسمى الوظيفي:
مراقب ميداني
المدن
(الرياض، تبوك، القصيم)
الوصف الوظيفي
يدعم تنفيذ أنشطة الرقابة الميدانية وجولات التفتيش لضمان امتثال المرخص لهم على النحو المنصوص عليه في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
المسؤوليات علي سبيل المثال:
- ينسق ويجمع تقارير جولات التفتيش والرقابة الميدانية وفقًا للإجراءات والسياسات المتبعة.
- يدعم عمليات التفتيش الميداني وسحب العينات من المنتجات البترولية المتواجدة في المنشآت والمواقع ومحطات الوقود.
- ينسق الخدمات اللوجستية لنقل وإرسال عينات المنتجات البترولية إلى المراكز والمختبرات المعتمدة.
- ينسق ويجمع التقارير الواردة من مختلف فرق التفتيش والرقابة الميدانية في المناطق وتحليل المرئيات والنتائج.
- يساعد في أنشطة ضبط المخالفات المنصوص عليها في نظام التجارة بالمنتجات البترولية أو نظام الغاز الجاف وغاز البترول المسال للاستخدامات السكنية والتجارية، والأنظمة التي تنظم ملكية محطات الوقود أو تشغيلها، سواء بشكل فردي أو بالتعاون مع الجهات المختصة إذا لزم الأمر.
- يساعد في مهام تعيين مسؤولين مختصين بإنفاذ القانون وضبط المخالفات ورفع الغرامات والعقوبات على المخالفات ذات الصلة باختصاصات وزارة الطاقة في نظام التجارة في المنتجات البترولية ونظام الغاز الجاف وغاز البترول المسال للاستخدامات السكنية والتجارية، والأنظمة التي تنظم ملكية محطات الوقود أو تشغيلها إلى لجنة النظر في المخالفات بالوزارة.
- يساعد في تنفيذ سياسات وإجراءات عمليات الرقابة الميدانية.
- يدعم أنشطة التفتيش والرقابة الميدانية للتأكد من امتثال والتزام المرخصين بالأنظمة واللوائح والضوابط الموضوعة من قبل الوزارة.
- ينسق مع الإدارة العامة لمتابعة الشركات لتنفيذ أنشطة زيارة ودخول منشآت المرخص لهم، والتفتيش والضبط والاطلاع على دفاتر وسجلات المخالف، والحصول على صورة من الوثائق الثبوتية ذات العلاقة، وتنفيذ أنشطة الضبط الجنائي (عند الحاجة).
- يساعد في إعداد تقارير جولات التفتيش والرقابة الميدانية وفقًا للإجراءات والسياسات المتبعة.
- يساعد في أنشطة ضبط المخالفات المنصوص عليها في نظام التجارة بالمنتجات البترولية أو نظام الغاز الجاف وغاز البترول المسال للاستخدامات السكنية والتجارية، والأنظمة التي تنظم ملكية محطات الوقود أو تشغيلها، سواء بشكل فردي أو بالتعاون مع الجهات المختصة إذا لزم الأمر.
- يساعد في تنفيذ الخطط الرقابية الميدانية للأنشطة ذات العلاقة بتوزيع الغاز الجاف وغاز البترول المسال للأغراض السكنية والتجارية وقطاع مراكز الخدمة ومحطات الوقود والمنتجات البترولية.
المؤهلات والخبرة:
- درجة الدبلوم في التخصصات المهنية والتقنية أو أي تخصص مرتبط بمجال العمل.
- لا يتطلب وجود سنوات خبرة لحملة درجة الدبلوم.
ويمكن الاطلاع لمزيد من التفاصيل والشروط الوظيفية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)
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