أعلنت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي للتوظيف “لينكدإن” عن توفّر وظائف تقنية شاغرة لحملة عدة تخصصات، للعمل في الرياض , وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– كبير مشرفي ( Apigee )

Senior Apigee Edge Adminstrator

المؤهلات و الخبرات: