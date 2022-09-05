أعلنت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي للتوظيف “لينكدإن” عن توفّر وظائف تقنية شاغرة لحملة عدة تخصصات، للعمل في الرياض , وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– كبير مشرفي ( Apigee )
Senior Apigee Edge Adminstrator
المؤهلات و الخبرات:
- درجة البكالوريوس أو أعلى في علوم الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات أو التخصص ذي الصلة
- خبرة تزيد عن 5 سنوات في تنفيذ منصة Apigee Edge API Management On-Premise
- خبرة 5 + سنوات من الخبرة في إدارة Linux
المتطلبات الوظيفية:
- قم بإجراء تثبيت Apigee Edge On-Premise وترقيات الإصدار وعمليات إدارة النظام الأساسي المنتظمة
- إجراء صيانة تشغيل النظام الأساسي وإدارة سلامة النظام الأساسي API في بيئات الإنتاج وغير الإنتاج
- قم بإعداد حسابات المسؤول والخدمة ، والحفاظ على النظام ، وضبط أداء النظام ، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها ، وتثبيت البرامج على مستوى النظام ، ومعالجة متطلبات مساحة التخزين كبيرة السعة.
- رصد وتقديم توصيات لتخصيص موارد الحوسبة.
- مساعدة فرق الدعم في استكشاف المشكلات وإصلاحها. تأكد من أن النظام الأساسي يتبع ضوابط الأمان والامتثال المحددة داخليًا.
- تثبيت الأتمتة والتحديث وتوسيع النطاق وتكوين نشر Apigee.
- تطوير وصيانة خطوط أنابيب Apigee. تنفيذ المراقبة المستمرة لمنصة إنتاج Apigee.
- قم بتوثيق التثبيت والخطوات التشغيلية وصيانتها من أجل صيانة النظام الأساسي
- مسؤول عن أتمتة وصيانة تكامل بعض المهام التشغيلية لمنصة Apigee باستخدام Jenkins
رابط التقديم:
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي، (اضغط هنا).
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