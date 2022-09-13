أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، أن السعودية، أصبحت الآن أكبر قوة للمبرمجين والمشفرين في العالم، مع تدريب الآلاف منهم.

فيديو | وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبد الله السواحه: المملكة أصبحت أكبر قوة للمبرمجين والمبرمجات في العالم.. وندرب الآلاف منهم #قمة_الذكاء_الاصطناعي #GlobalAISummit#الإخبارية pic.twitter.com/IFpIShHJ3H — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 13, 2022

وأضاف، خلال كلمته اليوم في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثانية، أن السيدات تجاوزن متوسط تمكين النساء في وادي السليكون بمشاركة 30% منهن في التقنية.

أرامكو تستخدم بيانات الذكاء الاصطناعي

وأشار إلى أن شركة أرامكو السعودية لديها أكبر حالة استخدام للذكاء الاصطناعي في العالم، لافتاً إلى أن أرامكو تستخدم بيانات الذكاء الاصطناعي ليس فقط لإنتاج النفط بتكلفة قليلة، ولكن أيضًا ليكون لديها أقل كثافة كربونية.

وانطلقت، اليوم، أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية، تحت شعار “الذكاء الاصطناعي لخير البشرية”، برعاية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.

ويحضر القمة، التي تعقد بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، أكثر من 10 آلاف شخص من صناع السياسات والمختصين والمهتمين بالذكاء الاصطناعي في العالم.