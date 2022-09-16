أصدر معالي وزير التجارة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قرارًا بتعيين الأستاذ نزار بن أحمد الحركان نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس اتحاد الغرف السعودية بدلًا عن الأستاذ هشام كعكي الذي انتهت فترة نيابته للاتحاد مع انتهاء أعمال مجلس ادارة غرفة مكة.

ونص القرار على أن تولي الحركان مهام الفترة المتبقية من الدورة الحالية لرئيس الاتحاد ونائبيه والمنتهية في 7 رجب 1444 هجرية تطبيقًا لنظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية.

وقدم معالي وزير التجارة شكره وتقديره للأستاذ هشام كعكي على جهوده خلال عمله رئيسًا لمجلس إدارة غرفة مكة ونائبًا لرئيس مجلس اتحاد الغرف السعودية، متمنيًا له ولمجلس

تعيين مجلس إدارة مؤقت في الغرفة التجارية بنجران:

إلى ذلك، أصدر عبدالله القصبي قرارًا بتعيين مجلس إدارة مؤقت في الغرفة التجارية بنجران مكون من أربعة أعضاء وهم: بدر بن حمود معجل الفرج، بندر بن مهدي حسين الشتيوي، علي بن مسفر صالح لسلوم، هادي بن حمد هادي اليامي، على أن يقوموا بتصريف مهمات مجلس الإدارة وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة اعتبارًا من صدور القرار يوم أمس 19 صفر 1444 إلى حين صدور قرار وزاري بتشكيل مجلس للدورة الجديدة القادمة.

وكان معالي وزير التجارة قد أصدر قرارًا بإسقاط عضوية اثنين من أعضاء مجلس إدارة غرفة نجران، وحل كافة المجلس؛ نظرًا لثبوت تجاوزات حدود صلاحياته، مما أدى لتعطيل أعمال الغرفة وعجزها عن أداء مهامها.