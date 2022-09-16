أصدر معالي وزير التجارة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قرارًا بتعيين مجلس إدارة مؤقت في الغرفة التجارية بنجران مكون من أربعة أعضاء وهم: بدر بن حمود معجل الفرج، بندر بن مهدي حسين الشتيوي، علي بن مسفر صالح لسلوم، هادي بن حمد هادي اليامي.

ونص القرار على تولي مجلس الإدارة المؤقت تصريف مهمات مجلس الإدارة وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة، وذلك اعتبارًا من صدور القرار يوم أمس 19 صفر 1444 إلى حين صدور قرار وزاري بتشكيل مجلس للدورة الجديدة المقبلة.

اختيار رئيس المجلس ونائبيه:

كما نص القرار على اختيار رئيس المجلس ونائبيه في أولى اجتماعات المجلس المؤقت.

وفي وقت سابق، أصدر معالي وزير التجارة قرارًا بإسقاط عضوية اثنين من أعضاء مجلس إدارة غرفة نجران، وحل كافة المجلس؛ نظرًا لثبوت تجاوزات حدود صلاحياته، مما أدى لتعطيل أعمال الغرفة وعجزها عن أداء مهامها.