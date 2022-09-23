زار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ – أمس – مركز تطوير المناهج (CCR) في مدينة بوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث التقى مؤسس ورئيس مجلس إدارة المركز تشارلز فاضل، وذلك ضمن جولة معاليه في الجامعات ومراكز الأبحاث الأمريكية.

دعم أوجه التعاون

واستعرض الجانبان دعم أوجه التعاون بين وزارة التعليم ومركز تطوير المناهج بالولايات المتحدة في مجال تطوير المناهج التعليمية ومراجعتها المستمرة، وكذلك مناقشة عملية رفع نواتج التعلّم، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية الناجحة، ومستهدفات التنمية الوطنية وبرنامج تنمية القدرات البشرية.

سياسات مركز CCR

وتطرق اللقاء إلى التعرف على سياسات مركز (CCR) المستقل في تطوير المناهج وتصميمها ومراجعتها، واستعراض رؤية المركز في وضع إستراتيجيات تطوير المناهج، وسياساته وإستراتيجياته للمناهج في التعليم العام والتعليم الجامعي، إلى جانب الإطار العملي الذي طوره المركز فيما يتعلق بخارطة مهارات المتعلم في القرن الحادي والعشرين.