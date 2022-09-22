قدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الشكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على وساطته في تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا؛ الأمر الذي أدى إلى إطلاق سراح أسيرين أمريكيين.

وقال بلينكن، في بيان، أمس الأربعاء: “إن الولايات المتحدة تقدر إدراج أوكرانيا لجميع أسرى الحرب، بغض النظر عن الجنسية، في مفاوضاتها، ونتطلع إلى لم شمل هؤلاء المواطنين الأمريكيين بعائلاتهم”.

وأضاف: “نشكر أيضًا شركاءنا السعوديين على المساعدة في قيادة هذه المبادرة الإنسانية وتسهيل عودة 10 رعايا أجانب، بمن فيهم مواطنان أمريكيان استقبلهما في وقت سابق اليوم فريق سفارتنا في الرياض”.

وعبر وزير الخارجية الأمريكي عن امتنانه لوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في اتصال هاتفي صباح اليوم.

كما أكد بلينكن، في بيانه، أنه لا ينبغي على الأمريكيين السفر إلى أوكرانيا، قائلًا: “الأمريكيون الذين يسافرون إلى أوكرانيا للمشاركة في القتال هناك يواجهون مخاطر كبيرة ولا تستطيع الولايات المتحدة ضمان سلامتهم، ونحن نشجع المواطنين الأمريكيين على تكريس طاقاتهم من أجل العديد من الفرص الأخرى الموجودة لمساعدة أوكرانيا وشعبها”.

إطلاق سراح الأسرى:

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية، نجاح وساطة ولي العهد بالإفراج عن 10 أسرى من مواطني المملكة المغربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، وجمهورية كرواتيا، انطلاقًا من اهتمامات الأمير محمد بن سلمان واستمرارًا لجهود سموه في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية– الأوكرانية، وبفضل المساعي المستمرة لسموه مع الدول ذات العلاقة.

وتسلمت الجهات المعنية في المملكة الأسرى ونقلتهم من روسيا إلى المملكة، وتعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم.