تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم الجمعة، من نظيره البريطاني جيمس كليفرلي.

تقديم العزاء في الملكة إليزابيث:

وقدم الأمير بن فرحان، خلال الاتصال، العزاء والمواساة في وفاة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

كما قدم وزير الخارجية التهنئة له بمناسبة تعيينه وزيراً لخارجية المملكة المتحدة.

بحث العلاقات الثنائية:

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.