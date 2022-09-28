وزير الدفاع : سنمضي على نهج ولي العهد

كلمة وزير الدفاع

اهتمام ولي العهد

قادة الوزارة

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في مكتب سموه بالرياض اليوم , مع قادة وكبار المسؤولين بالوزارة ، في اجتماعه الأول بعد تعيينه وزيراً للدفاع.وألقى سمو وزير الدفاع خلال الاجتماع كلمة بهذه المناسبة عبّر فيها عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- , على الثقة الكريمة بمناسبة تعيينه وزيرًا للدفاع، سائلاً المولى عز وجل له العون والسداد لخدمة الدين والقيادة والوطن.وأكد الأمير خالد بن سلمان خلال الاجتماع بأن وزارة الدفاع قد حظيت منذ تولي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- قيادتها باهتمام كبير ومتابعة مباشرة من سموه الكريم، أثمرت بإطلاقه -أيده الله- برنامج تطوير وزارة الدفاع، الذي يعكس إيمان سموه بأهمية تطوير قدرات الوزارة، ومواكبة التطور العسكري وفق أعلى المعايير، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات. وأكد أن وزارة الدفاع ستمضي على نهج سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- ومساره الذي رسمه للوزارة ، لتصبح مؤسسة حديثة تمتلك قوات عسكرية محترفة ومشتركة، تحمي أمن الوطن ومصالحه من التهديد الخارجي، وتقود التحالفات وتشارك بها بجدارة واقتدار.حضر الاجتماع معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، ومعالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومعالي قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، ومعالي قائد قوة الصواريخ الإستراتيجية الفريق الركن جارالله بن محمد العلويط، ومعالي قائد القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، ومعالي الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيّب، ومدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش خالد بن محمد الماضي، ووكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم السويد، ونائب قائد القوات الجوية اللواء الطيار الركن طلال بن سليمان الغامدي، ونائب قائد قوات الدفاع الجوي اللواء المهندس الركن محمد بن سلامة البلوي، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة.