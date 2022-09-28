Icon

من “المواطن” لوزير التعليم : مقترحات وآراء Icon شحنة بطيخ بـ765 ألف قرص إمفيتامين Icon حساب المواطن: لا يجب الإفصاح عن العقار المرهون Icon تسجيل 132 إصابة جديدة بكورونا Icon جدل بجامعة القصيم بسبب البنطال والعباءة Icon دعوات تطالب السعودية بالتدخل لضبط سوق النفط Icon أمير عسير يشهد العفو عن مواطن قتل مقيمًا Icon 3 مقترحات بالإلغاء لوزير التعليم الجديد Icon تكليف متواصل من الملك لـ محمد بن سلمان لإدارة الملفات الهامة Icon الملك سلمان يرأس جلسات مجلس الوزراء حال حضوره Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بحثا سبل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام

وزير الدفاع والعليمي يبحثان الوضع في اليمن

2022-09-28 الساعة 7:49
وزير الدفاع والعليمي يبحثان الوضع في اليمن
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

استقبل فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي في مقر إقامته، خلال زيارته الخاصة للمملكة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع. وزير الدفاع والعليمي يبحثان الوضع في اليمن - المواطن ونقل سمو وزير الدفاع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس، وتمنياتهما -أيدهما الله- للجمهورية اليمنية الشقيقة وشعبها الأمن والاستقرار والسلام، فيما حمّل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية سمو وزير الدفاع تحياته إلى قيادة المملكة حفظها الله.

مباحثات وزير الدفاع

وجرى خلال الاستقبال استعراض المجهودات الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، وبحث المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى استعراض الأعمال الإغاثية الإنسانية والتنموية للشعب اليمني الشقيق، منوهًا سموه بالروابط الأخوية العميقة، التي تربط حكومتي وشعبي البلدين، وهي الأساس الذي تنطلق منه جميع مبادرات المملكة، ومواقفها تجاه هذا البلد العزيز.

جهود المملكة

وأكد سمو وزير الدفاع دعم التحالف بقيادة المملكة لمجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، ومباركته مبادرات المجلس الإيجابية مع المجتمع الدولي لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، وإنهاء الأزمة اليمنية، للوصول إلى حلٍّ سياسي شامل ينقل اليمن للسلام والتنمية. حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد سعيد آل جابر، فيما حضر من الجانب اليمني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزبيدي، وسلطان العرادة، وعبدالله العليمي باوزير، وعثمان مجلي، وعبدالرحمن أبو زرعة، وطارق صالح، وفرج البحسني. وزير الدفاع
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جامعة PNU: نظام الفصول الثلاثة يرفع مستوى...
السعودية اليوم

جامعة PNU: نظام الفصول الثلاثة يرفع مستوى...

السعودية اليوم
إنشاء أسواق حرة بالمنافذ يعزز انتعاش اقتصاد...
السعودية اليوم

إنشاء أسواق حرة بالمنافذ يعزز انتعاش اقتصاد...

السعودية اليوم
جامعة الأميرة نورة تستحدث 14 مقررًا إلكترونيًا
السعودية اليوم

جامعة الأميرة نورة تستحدث 14 مقررًا إلكترونيًا

السعودية اليوم
مواطنون ومقيمون في قبضة الأمن
أخبار أمنية

مواطنون ومقيمون في قبضة الأمن

أخبار أمنية
قائد مركبة يراوغ بين المركبات والمرور يتدخل
أخبار أمنية

قائد مركبة يراوغ بين المركبات والمرور يتدخل

أخبار أمنية
الملك سلمان : ذكرى اليوم الوطني اعتزاز...
الملك سلمان

الملك سلمان : ذكرى اليوم الوطني اعتزاز...

الملك سلمان
ديوان المظالم يصدر الحكم في دعوى رفعها...
آخر الاخبار

ديوان المظالم يصدر الحكم في دعوى رفعها...

آخر الاخبار
الأمر بالمعروف بالرياض تنفذ خطتها الميدانية مع...
السعودية اليوم

الأمر بالمعروف بالرياض تنفذ خطتها الميدانية مع...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه